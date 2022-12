Canal de denúncias de violações de direitos humanos da Prefeitura só funciona até às 18h

O número da Prefeitura de Teresina para realizar denúncias de violação de direitos humanos, o 0800 280 5688, está funcionando somente até às 18h. O “Disque Cidadania” com horário limitado, funcionado apenas 10h por dia, dificulta as denúncias das próprias vítimas ou mesmo de testemunhas de violações de direitos humanos nos demais horários em que o número não funciona.

O Disque Cidadania é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (Semcaspi), por meio da Gerência de Direitos Humanos (GDH) e funciona de domingo a domingo, manhã e tarde. Porém, à noite e na madrugada - quando ocorrem boa parte das violações de direitos humanos (14h ao todo) – não é possível fazer denúncias.

(Foto: Assis Fernandes / O DIA)

Criado por meio da Lei N° 3.274, de 02 de março de 2004, o Disque Cidadania funcionava no antigo número 153 e é um instrumento de informar violências como a doméstica; extra familiar; violências contra mulheres, jovens, pessoas idosas, pessoas com deficiência e pessoas em situação de rua; exploração sexual; discriminação de gênero, raça ou etnia; trabalho infantil; casos de pessoas em restrição de liberdade, casos de usos de substâncias psicoativas, dentre outros.

O Portal O Dia procurou a Semcaspi, que informou que “com a reestruturação do Disque Cidadania - que na gestão passada era veiculado ao número 153, da Guarda Municipal - foi adquirido um número exclusivo para estas demandas, além de uma sala com computador novo para o serviço. Com os recursos da pasta, a previsão é de que em abril o serviço funcione até as 22h, com a ampliação do número de funcionários”.



