Carnaval: 10 bares são autuados em Teresina por festas com aglomeração

Mesmo com o decreto estadual que proibia a realização de festas com aglomeração em todo o Piauí, 10 estabelecimentos foram autuados por desobedecerem os protocolos sanitários durante o Carnaval em Teresina.

De acordo com o órgão, a maioria dos estabelecimentos monitorados durante o feriado obedeceu as normas das autoridades sanitárias, com pessoas sentadas às mesas e utilizando máscaras ao circular pelo ambiente. Contudo, em alguns bares e restaurantes, pessoas foram flagradas em pé, sem máscaras, aglomeradas próximas ao palco.



Foto: Divulgação

Segundo a Vigilância Sanitária, da Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina, 400 bares, restaurantes e boates foram monitorados durante o feriado em Teresina. Destes, 10 foram autuados e dois notificados.



A gerente de Vigilância Sanitária da FMS, Larisse Portela, pede que a população fique atenta ao Decreto n° 20.525 de 01 de fevereiro de 2022. “Qualquer descumprimento a essa normativa pode trazer riscos”, alerta.



A Vigilância Sanitária de Teresina trabalha para prevenir os riscos à saúde da população. É responsável pelo controle sanitário da produção e comercialização de produtos e serviços, fiscalizar alimentos, medicamentos, produtos de higiene e estabelecimentos comerciais e de saúde da capital.