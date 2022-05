Carnê do IPTU 2022 em Teresina já pode ser emitido na internet

O carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) deste ano já está disponível do site da Prefeitura de Teresina para pagamento. O contribuinte pode ter acesso ao carnê no endereço http://iptu.teresina.pi.gov.br/dsf_iptu/. A cota única e primeira parcela do imposto tem vencimento datado para o dia 30 de junho.

Ao todo, a capital tem 240 mil contribuintes que deverão ser taxado pelo IPTU. A Secretaria de Finanças de Teresina afirmou que apesar de estar disponível na internet, o carnê também será entregue impresso no endereço do imóvel, juntamente com as demais taxas municipais.

(Foto: Emelly Alves/ODIA)

O secretário-executivo da Secretaria Municipal de Finanças (SEMF), Eduardo Lima, explicou que os proprietários de imóveis que são isentos do IPTU deverão acessar o site para a emissão do documento que garantirá a isenção. “Temos um total de 98.500 imóveis que são isentos. São imóveis que valem menos de 58 mil reais. Essas pessoas têm até o dia 30 de junho para tirar a carta de isenção”, afirmou.

O IPTU chegará ao teresinense neste ano com um reajuste de 10, 42%. Segundo a prefeitura, a atualização corresponde à variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referente ao período de janeiro a dezembro do ano passado.

Outras taxas

O contribuinte tem até o dia 30 de junho para pagar além do IPTU as taxas referentes à Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (COSIP) e a Taxa de Serviços de Coleta, Transporte e Disposição Final de Resíduos Sólidos (TCRD).

Confira as datas de pagamento do IPTU 2022:

Cota única: 30 de junho de 2022

Para quem vai parcelar:

Cota 01: 30 de junho de 2022

Cota 02: 29 de julho de 2022

Cota 03: 31 de agosto de 2022

Cota 04: 30 de setembro de 2022

Cota 05: 31 de outubro de 2022

Cota 06: 30 de novembro de 2022

Com informações da PMT