Casos de dengue reduzem em 80% após nove mortes em Teresina

Os casos de dengue notificados em Teresina apresentaram uma redução de 80% na última semana, segundo dados da Fundação Municipal de Saúde (FMS). A redução acontece após a capital registrar nove óbitos em decorrência da doença desde o início do ano, número que pode subir já que duas mortes seguem em investigação.

Os dados da 29ª Semana Epidemiológica consolidados pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) apontam que foram notificados em Teresina um total de 12 casos de dengue. Na semana anterior, foram 59 casos notificados, o que representa uma queda de 80%.

Para o gerente do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Paulo Marques, a redução das notificações é uma consequência de ações adotas na cidade como aumento de agentes nas ruas e uso do carro fumacê para combater o mosquito Aedes aegypti.

“Tivemos aumento significativo do número de agentes de endemias com a participação de equipes do 25 BC que trabalharam conosco de abril a julho, a intensificação de pulverização com bombas costais e com a utilização do carro fumacê, as orientações para a população de não acumular água e nem lixo que pudessem ser criadouros do mosquito e também a redução das chuvas”, diz.

Dados

Desde janeiro, a capital já contabilizou 10.379 casos de dengue, sendo que 7.696 foram confirmados. No mesmo período, a FMS notificou 1.603 casos de Chikungunya e confirmou 880 casos. A doença causou a doenças de três pessoas. A Zica, por sua vez, não provou mortes, mas teve oito casos confirmados de um total de 108 notificações.

