Chuva de poucos minutos alaga rua em bairro na zona Sul de Teresina

A chuva que caiu na noite desta quinta-feira (22) em Teresina, apesar de ter sido curta e ter somado apenas 7,8 milímetros, foi suficiente para causas estragos na cidade. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram a Avenida Ayrton Senna, no bairro Porto Alegre, completamente tomada pela água. As imagens mostram a via intrafegável e os veículos que se atrevem a fazer a travessia encontram dificuldades.



Moradores relataram a situação. “Não foi nem meia hora de chuva e aqui fica desse jeito. A avenida principal do Porto Alegre fica nessas condições. Quem tiver seu jet-ski já pode trazer para cá para a gente se divertir, porque o volume de água é bem concentrado. Se fosse 24 horas de chuva, alagava o Porto Alegre inteiro”.



Foto: Reprodução

A reportagem do Portalodia.com procurou a Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas (SAAD) da zona Sul para questionar sobre a sinalização da área para risco de alagamento e se há projetos de obras de escoamento para a região. Por meio de nota, o órgão afirmou que está elaborando um projeto de infraestrutura para a região e buscando fontes de recursos para sua execução.

A SAAD acrescentou ainda que cobrou celeridade da gerência responsável pela elaboração do projeto e disse que vai enviar uma equipe para fazer a sinalização da área.

Teresina deve ter mais chuva nesta noite de sexta-feira

A previsão é de mais chuva para Teresina na noite desta sexta-feira (23). Assim como a chuva que caiu ontem, a precipitação prevista para esta noite deverá ser provocada também pela convecção associada ao canal de umidade. Quem explica é a meteorologista da Semar (Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos), Sônia Feitosa.

“As altas temperaturas que estamos tendo neste B-R-O-Bró favorecem isso. Não estamos ainda no período chuvoso, mas teremos chuvas isoladas e rápidas como a de ontem. Elas devem acontecer vez por outra”, diz Sônia.



A meteorologista Sônia Feitosa explica a chuva que caiu em Teresina em pleno B-R-O-Bró - Foto: Arquivo O Dia

A previsão do tempo para o restante desta sexta aponta para céu com poucas nuvens durante a tarde e para muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Para o sábado (24) a manhã será de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, durante a tarde o tempo ficará encoberto e se manterá assim durante a noite.

Já para o domingo (25), a temperatura mínima ficará em 23 graus e a máxima deverá chegar aos 35 graus com umidade mínima de 45% e ocorrência de ventos fracos.

