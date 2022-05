Cidades entre Teresina e o litoral do Piauí devem registrar chuvas nos próximos três dias

Os teresinenses foram surpreendidos com chuva na manhã desta quinta-feira (19). Por volta das 7h30 o céu começou a fechar e cair um leve chuvisco, especialmente na zona Leste da Capital. A nuvem seguiu em direção ao Centro da cidade e o acúmulo de água acabou gerando transtornos.



Em alguns trechos da zona Leste, como no bairro Ininga, moradores puderam presenciar nuvens bastante carregadas, que seguiram em direção ao centro da Teresina e Timon, no Maranhão. Já na região central da cidade, a chuva foi mais intensa e causou transtorno a motoristas e pedestres. No bairro Dirceu, zona Sudeste, também foram registradas chuvas mais intensas na manhã de hoje.



No cruzamento das avenidas Frei Serafim com Miguel Rosa, o volume de água formou uma leve correnteza, dificultando, inclusive, o deslocamento dos pedestres. Na rua Primeiro de Maio, no Centro-Norte, formou-se congestionamento.



O climatologista Werton Costa explica que a chuva registrada nesta quinta-feira (19) está dentro da normalidade para o período, e foi ocasionada devido a presença de umidade trazida pelo ar polar em decorrência de um sistema que se aproxima do Piauí vindo da Bahia.



“Toda a faixa do Leste maranhense e a faixa do Norte piauiense está sendo influenciada pela entrada vigorosa do ar polar na América do Sul. Essa massa polar subantártica conseguiu instabilizar os três estados do Sul, interiorizando pelo Centro-Oeste da Amazônia e também pelo Sudeste. No Nordeste, ela não provoca queda de temperatura, mas provoca alguma entrada de umidade, capaz de gerar uma precipitação localizada. Nesse momento, temos uma elevação do padrão de umidade no Nordeste, com possibilidade do ar polar influenciar os próximos três dias”, explica o climatologista.

Werton Costa destaca que as autoridades de meteorologia já emitiu alerta para chuvas moderadas para grande parte da região Nordeste, principalmente na faixa da Grande Teresina até o litoral, podendo receber um plus de umidade nos próximos três dias. O climatologista recomenda ainda que a população fique atenta às previsões.



Inmet emite alerta para 182 municípios do Piauí



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas amarelo (perigo potencial) de chuvas intensas para esta quinta-feira (19) para 182 municípios do Piauí. O aviso prevê chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e com ventos intensos (40-60 km/h). Assim, apresenta baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas



As regiões atingidas pelos alertas são: Sudeste; Centro-Norte; Sudoeste e Norte.



