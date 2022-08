Colisão entre veículos deixa homem gravemente ferido na BR 316, em Teresina

Na manhã dessa quinta (10), um acidente entre dois veículos deixou um homem gravemente ferido na BR-316, na Zona Sul de Teresina.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos veículos envolvidos no acidente acessou a pista principal da BR-316, sem observar a preferência do fluxo, e foi colidido lateralmente por outro que transitava na pista principal.

Com a colisão, um homem de 28 anos, teve lesões graves na região do rosto. A PRF informou ainda que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT). O outro condutor saiu ileso.

O teste de alcoolemia do condutor que foi colidido deu negativo.





É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no