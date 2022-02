Com apresentação de Manu Amorim, Music Hall ganha novo cenário na O Dia TV

Tudo novo no Music Hall. Quem acompanha o programa percebeu que tem novidade na telinha da O Dia TV (Canal 23.1). Além da apresentação de Manu Amorim, de 26 anos, o programa ganhou um cenário novo, que conta um espaço maior, um telão com novos recursos em uma pegada jovem. A atração, que exibe clipes de diversos estilos musicais todos os sábados das 11h às 12h, conta também com entrevistas e é promessa para 2022.



Ao O DIA, Manu falou sobre sua primeira experiência na televisão e das expectativas no comando da atração. “Minha primeira experiência como apresentadora de TV está sendo um processo bem criativo e gratificante. A cada gravação as expectativas só aumentam, surgem novas ideias para deixar o programa cada vez mais dinâmico e divertido para todos nós e, principalmente, para o público já começar o final de semana do jeitinho que só o Music Hall proporciona”, relatou.

Manu Amorim é a nova apresentadora do Music Hall, da O DIA TV. Foto: O DIA

Manu comentou ainda sobre as novidades que estão por vir. Segundo ela, uma das ideias do programa é valorizar os artistas piauienses. “Quero trazer um pouco de cada coisa que envolve o mundo da música, principalmente valorizando os nossos artistas da terra, assim também como a dança, por exemplo, que tem se tornado tão essencial em lançamentos de músicas da atualidade, já que tem as coreografias oficiais para as redes sociais”, afirma.

“Próxima semana teremos a participação do professor de dança Guilherme Melo. Vamos ensinar uma coreografia e meter muita dança no Music Hall para entrar no ritmo de carnaval para todos de casa ficarem com a coreografia na ponta do pé”, completa.

Foto: Reprodução/Divulgação

O novo cenário também encantou a apresentadora. “Está realmente impecável. As cores, as artes do telão, o piso, está tudo lindo demais. Achei bem minha cara, ainda mais na cor que eu amo, que é roxo. Foi muito bom saber que público aprovou”, ressalta.

O Music Hall vai ao ar todos os sábados, das 11h às 12h, na O Dia TV (Canal 23.1). A reprise do programa acontece no domingo no mesmo horário. Manu Amorim é DJ, modelo e digital influenciar. Foi eleita Miss Teresina 2021 e conquistou o segundo lugar no Miss Piauí Globo 2021.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no