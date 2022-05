Comando Geral estreia na programação da O Dia TV na próxima segunda-feira (09)

O programa Comando Geral, da FM O Dia (92,7), estreia na próxima segunda-feira (09) na programação da O Dia TV, filiada à RedeTV! no Piauí. Sob o comando de Eliézer Rodrigues, Cláudio Alencar e Chico Gomes, o objetivo da atração é informar com foco nas comunidades e nas questões que envolvem a política. O programa começa na rádio, das 06h às 07h, e na sequência será transmitido simultaneamente na televisão, das 07h às 08h, pelo Canal 23.1 e 23.2.



Foto: Divulgação/ODIA TV

“Será um noticiário com o foco nas comunidades e questões políticas, mantendo as características que o programa já tinha na rádio de dar amplo espaço para a participação dos ouvintes e, agora na TV, telespectadores. A partir das demandas apresentadas, iremos fazer as cobranças necessárias, críticas e elogios cabíveis em cada situação. Queremos manter a essência de dar a oportunidade para as pessoas e estamos empolgados. Sabemos que um projeto novo cria expectativas e uma certa ansiedade, mas estamos buscando o equilíbrio necessário para cumprir mais essa missão”, disse o repórter e apresentador Eliézer Rodrigues.

Para Claudio Alencar, a união das plataformas vai permitir que a comunidade tenha vez e voz. “Vamos unir as plataformas para a comunidade ter vez e voz. As demandas vêm das comunidades, então são elas que sabem do que realmente está acontecendo em suas localidades. Então é um programa para servir de ressonância dos mais excluídos”, conta.

Foto: Divulgação/O DIA TV

Chico Gomes ressalta a importância de aproximar as comunidades à imprensa. Segundo ele, essa será uma oportunidade para trazer resultado para quem mais precisa.

“Dar voz para as comunidades é muito importante. Afinal, o papel da imprensa é trazer ao público todas as problemáticas à sociedade. Estou feliz em ter essa oportunidade de ser um líder comunitário e de poder trazer essa realidade. Estou aqui para aprender e contribuir com a minha vivência nas comunidades. Objetivo é trazer resultado para as comunidades”, disse.

A diretora de entretenimento da O Dia TV, Karliete Nunes, explicou que essa é uma tendência do jornalismo e que o telespectador junto com o ouvinte vai poder acompanhar a “mágica” que acontece dentro do estúdio.

“Sempre foi um desejo da O Dia TV para que a gente fizesse essa ponte entre rádio e televisão. É uma tendência, um formato que funciona e em nível nacional já acontece de forma interessante. A gente tem que pensar que é um programa de rádio, que não vai perder a sua essência – de uma conversa informal e de participação popular – que vai ser televisionado. As pessoas que já acompanham o programa pela rádio agora vão poder acompanhar pela TV. Isso é interessante porque poderão ver como acontece a mágica no estúdio, que chama atenção. Muita gente que acompanha o rádio às vezes não sabe o rosto de quem apresenta e, agora, vai ter a oportunidade de conhecê-los”, finaliza.

O programa Comando Geral estreia na próxima segunda-feira (09), das 06h às 8h.

