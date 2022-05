Concurso da Procuradoria Geral do Município de Teresina tem novo cronograma definido; VEJA

O concurso público da Procuradoria Geral do Município de Teresina já tem nova data para acontecer. A aplicação das provas objetivas está agendada para o dia 3 de julho, segundo o novo cronograma do certame publicado pela Prefeitura de Teresina no Diário Oficial da última segunda-feira (02/05).

As provas para os cargos de procurador e fiscal de serviços públicos acontecem na mesma data. Por outro lado, a apresentação dos títulos acontece em dias diferentes (Veja os cronogramas abaixo). O concurso estava suspenso desde março de 2020 devido à crise sanitária da pandemia da Covid-19.





O processo visa o preenchimento de seis vagas para procurador do município de Teresina e 20 para fiscal de serviços públicos.

“Nossa preocupação é preservar a saúde de todos os participantes, por isso, sempre seguimos as orientações técnicas. Recebemos a autorização da Fundação Municipal de Saúde para retomar o concurso. E agora, com a população vacinada, podemos aplicar as provas em segurança”, explicou o procurador-geral do município de Teresina, Aurélio Lobão.





PROCURADOR DO MUNICÍPIO:



TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – ESPECIALIDADE FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS



Com informações da PMT