Confira a programação das missas e procissões de Corpus Christi em Teresina

Nesta quinta-feira (16) se comemora o feriado de Corpus Christi, que retorna neste ano de 2022 com a programação presencial após dois anos em pandemia. Com o tema "Eucaristia: Pão da unidade na sinodalidade", o Corpus Christi celebra o dom da Eucaristia no qual o próprio Senhor Jesus se dá como alimento de vida eterna.



A Arquidiocese de Teresina divulgou a programação de Corpus Christi deste ano, que inclui, dentre outros, a tradicional Procissão Eucarística pelas ruas do Centro da capital. Durante todo o percurso haverá apresentações culturais e também no patamar da Catedral de Nossa Senhora das Dores.



Foto: Divulgação/Arquidiocese de Teresina

Confira abaixo a programação de Corpus Christi em Teresina:

Quinta-feira, 16 de junho

09h - Santa Missa na Igreja Catedral seguida de Exposição do Santíssimo Sacramento

12h - Repique dos sinos das três igrejas do Centro da capital

13h - Abertura dos Portões da Praça Saraiva

14h - Apresentações culturais no patamar da Igreja Catedral

16h - Santa Missa Solene Arquidiocesana presidida pelo arcebispo de Teresina Dom Jacinto Brito no patamar da Igreja Catedral. Em seguida, há a Procissão Eucarística até o Adro da Igreja São Benedito com louvores ao Santíssimo Sacramento e Bênção Eucarística.

Este ano, todos os eventos de Corpus Christi voltam a ser realizados de forma presencial. "Este anos estamos muito alegres e com uma boa expectativa para a realização deste momento de muita espiritualidade e oração. Preparamos uma programação rica justamente para marcar o nosso reencontro depois desse período afastados", comenta o padre Klebert Viana, pároco da Catedral Metropolitana de Teresina.

A Arquidicese lembra aos fiéis que é recomendado o uso de máscara na participação dos eventos da programação de Corpus Christi tanto em locais abertos quanto dentro das igrejas.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Maria Clara Estrêla