Confira o cronograma de vacinação em Teresina nesta semana

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) está disponibiliza durante esta semana sete pontos de drive-thru para vacinação contra a covid-19 em Teresina. O público alvo são as pessoas a partir de 12 anos para receber tanto a primeira quanto a segunda dose e doses de reforço. A primeira dose de reforço aplicada nos pontos drive-thru são destinadas às pessoas com 18 anos ou mais respeitando o intervalo de quatro meses da segunda dose. Já a segunda dose de reforço será ofertada para aqueles a partir de 30 anos que tenham tomado a primeira dose de reforço há pelo menos quatro meses.



Para ter acesso às vacinas nos pontos de vacinação drive-thru, a pessoa deve apresentar um documento de identificação com foto e o cartão de vacinação com as doses anteriores registradas.





Foto: Assis Fernandes/O Dia

Além dos pontos de vacinação em drive-thru, a FMS também está disponibilizando vacinas contra a covid-19 para crianças de 5 a 11 anos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) sem necessidade de agendamento prévio. Nas UBS's também estão sendo ofertadas vacinas contra a Influenza durante todo este mês de maio para grupos prioritários e ainda a vacina contra o sarampo para os trabalhadores da saúde que precisam completar seu esquema vacinal.

"Para as crianças de seis meses a 5 anos, está sendo disponibilizada a dose D contra o sarampo, que é da campanha nacional de imunização", explica a coordenadora municipal da campanha de vacinação de Teresina, Emanuelle Dias.

Confira abaixo os pontos de vacinação drive-thru contra a covid-19 em Teresina nesta semana:

Segunda-feira (16) e quarta-feira (18)

Terminal do Parque Piauí

Terminal do Buenos Aires

Terminal Zoobotânico

Terminal do Itararé

Terminal do Livramento

Terminal do Bela Vista

CEU Norte

Nestes terminais serão vacinados: pessoas a partir de 12 anos com a primeira e segunda dose; pessoas a partir de 18 anos com a primeira dose de reforço; pessoas a partir de 30 anos e trabalhadores da saúde com a segunda dose de reforço.

Quinta-feira (19) e sexta-feira (20)

Terminal do Parque Piauí

Terminal do Buenos Aires

Terminal do Zoobotânico

Terminal do Itararé

Terminal do Livramento

Terminal do Bela Vista

CEU Norte

Nestes terminais serão vacinados: pessoas a partir de 12 anos com a primeira ou segunda dose; pessoas a partir de 18 anos com a primeira dose de reforço; pessoas a partir de 18 anos e trabalhadores da saúde com a segunda dose se reforço.

