Confira o cronograma de vacinação para Teresina nesta semana

Teresina terá oito pontos de vacinação drive-thru entre os dias 23 a 27 (segunda a sexta-feira) para imunização contra a covid-19. Eles estão localizados nos Terminais de Integração espalhados pela cidade e também no Edifício Garagem do Estacionamento G3 do Teresina Shopping. Veja abaixo os pontos de vacinação contra a covid-19:



Terminal do Parque Piauí

Terminal Zoobotânico

Terminal Itararé

Terminal Livramento

Terminal do Buenos Aires

Terminal do Bela Vista

CEU Norte

Teresina Shopping, edifício garagem – estacionamento G3.

Nestes locais serão aplicadas primeira e segunda dose para pessoas acima de 12 anos e o primeiro e segundo reforço para adultos acima de 18 anos com intervalo mínimo de quatro meses da última dose. Estes pontos de vacinação drive-thru funcionam das 9h às 17h.



Já a vacinação infantil contra a covid-19 segue sendo feita nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Buenos Aires, Parque Brasil, Saci, Monte Castelo, Irmã Dulce, Cidade Jardim, Satélite, Alto da Ressurreição e Parque Poti. Nestes locais estão sendo recebidas todas as crianças de 5 a 11 anos que precisam tomar a primeira ou a segunda dose da vacina contra a covid sem necessidade de agendamento.

“Chamamos atenção para o intervalo entre a primeira e a segunda dose infantis adotado atualmente, que é de 28 dias para a Coronavac e 21 dias para a Pfizer”, explica a coordenadora da campanha de vacinação da FMS, Emanuelle Dias.

As demais UBS estão recebendo os grupos prioritários da vacina contra a gripe: crianças de 6 meses a menores de 5 anos, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, professores, idosos, pessoas com deficiência permanente e caminhoneiros. Nestes mesmos locais, está sendo aplicada também a vacina contra o sarampo, que é voltada para crianças de 6 meses a menores de 5 anos, independentemente da situação vacinal, e trabalhadores da saúde (neste caso, em caráter de atualização da caderneta).

O que é preciso para se vacinar?

Para poder recebe as vacinas é necessário apresentar um documento de identificação com foto, CPF ou cartão nacional do SUS além do cartão de vacina. Professores devem ainda apresentar um contracheque atual ou documento que comprove a atividade laboral expedido pela instituição onde o trabalhador atua no município de Teresina. Pessoas com comorbidades e deficiência permanente têm que apresentar um laudo ou declaração que comprove a comorbidade com assinatura e carimbo de um profissional da saúde.

