Consumidores podem renegociar dívidas com a Equatorial e Águas de Teresina até sexta (12)

Consumidores que possuem dívidas com a empresa Equatorial e a Águas de Teresina poderão fazer a renegociação dos débitos até sexta-feira (12) na ação “Conciliar para Comemorar”, que teve início na última segunda-feira (08). A ação está sendo realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEMDEC), por meio do Procon Municipal.

A ação conta com a presença e apoio dos fornecedores dos serviços essenciais de energia e água. “Os serviços essenciais de água energia estão no ranking de reclamações, e por isso resolvemos presentear os consumidores nessa semana que antecede o aniversário de 170 anos de Teresina", esclarece a coordenadora do Procon Municipal, Nara Cronemberger.

As empresas Equatorial e a Águas de Teresina estarão durante toda essa semana atendendo os consumidores, realizando negociações, renegociações e outros serviços, e o Procon estará acompanhando todo esse processo e intervindo nesse atendimento. Os consumidores já saem daqui com os seus problemas resolvidos, ou em alguns casos mais complexos já saem bem orientados e sabendo como proceder”, complementa.

A renegociação dos débitos está sendo realizada na sede do Procon Municipal, localizado na Rua Manoel Nogueira Lima, 1347, Jóquei (no mesmo prédio onde funcionava a vice-prefeitura), no horário de 8h às 14h. As senhas são distribuídas até às 11h30.

