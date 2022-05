Cratera destrói rua e moradores aguardam recuperação há três meses no bairro Saturno

Uma cratera de vários metros de largura destruiu um trecho da Rua Apolo 09, no bairro Saturno, na Zona Leste de Teresina. Segundo os moradores da região, o problema já dura mais de três meses e nenhuma intervenção por parte do poder público foi feita no local.



O auxiliar de serviços gerais Marcelo Rodrigues, de 46 anos, mora em uma casa de aluguel na Rua Apolo há três anos. Segundo ele, por causa do problema, os moradores sofrem constantemente com a falta de água.

Foto: Jorge Machado/ODIA

“Nem ônibus aqui passa e ninguém toma providência. A gente passa mais de quatro dias sem água porque quando chove os canos ficam danificados. Nós fomos informados que depois do período chuvoso, resolveriam a situação, mas isso não aconteceu. Agora temos que ficar um percurso maior e se nada for feito é capaz do buraco crescer ainda mais e ameaçar as residências”, disse.

Ainda segundo Marcelo, o problema iniciou após o início da construção de uma galeria. “Tudo começou pela construção de uma galeria. Foi feita uma limpeza no terreno, mas a galeria – que ficava próxima do asfalto – cedeu e levou parte da rua. Isso no começo do ano. Aí depois das chuvas a cratera só cresceu e está assim desde então”, completa.

Foto: Jorge Machado/ODIA



Edson da Silva passava todos os dias pela rua para levar suas filhas para universidade, mas teve que procurar novas rotas. Com um percurso maior, segundo ele, o risco de assaltos aumentou.

“Eu usava essa via para deixar minhas filhas na universidade. Agora, sem esse acesso, tenho que fazer um percurso maior. Aí fica perigoso ter que usar outras ruas por causa da área de risco. Nelas, ficam alguns meliantes esperando para assaltar. A situação está crítica”, relata.

Foto: Jorge Machado/ODIA

A dona de casa Maria Pastora, 61 de anos, mora na região há 23 anos. Ela relatou que a situação tem deixado os moradores ilhados. “Estamos ilhados porque temos que fazer uma volta imensa para chegar em casa. Não temos mais o ônibus, que passava na porta da nossa casa. Além disso, quem precisar de ambulância dificilmente vai ter acesso porque nessas condições não tem como passar e chegar em ruas vizinhas”, relata.

“É importante dizer também que essa obra parada pode atrair mosquitos da dengue. Antes isso não aconteceu porque a água corria. Agora, ela fica parada além do mato que está tomando de canta rua. É uma situação lamentável que precisa de solução urgente”, completa.

Outro lado

Procurada pela reportagem, a Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas Leste (Saad Leste) informou em nota que o “serviço de recuperação da rua será iniciado na próxima semana, com previsão de três semanas.”

