Criança que se parece com jogador David Luiz realiza sonho de conhecê-lo em Teresina

Com a única pretensão de realizar o sonho do filho, Geisa Silva e seu esposo enfrentaram oito horas de viagem do interior do Maranhão até chegar em Teresina na noite do último domingo (01). O casal e seu filho, Assaf Silva, de três anos, vieram para a capital para assistir ao jogo entre Altos e Flamengo, pela terceira fase da Copa do Brasil, no estádio Albertão. Juntos, eles enfrentaram uma fila quilométrica na entrada, mas contaram com a ajuda da equipe O DIA, que fazia uma reportagem no local, para realizarem o desejo do menino: conhecer o ídolo, o zagueiro David Luiz.

Criança conhece o ídolo David Luiz em Teresina (Foto: Arquivo O Dia)

A criança, que possui algumas semelhanças com o jogador, ficou bastante emocionada durante o encontro. “Ele percebe o quanto o David é humilde e, sempre que vê o jogador na TV, diz que se parece com ele”, conta a mãe.



Família enfrentou oito horas de viagem para realizar sonho do filho (Foto: Arquivo O Dia)

O pequeno Assaf também tem a pretensão de se tornar jogador de futebol um dia. Segundo a mãe, o momento foi muito gratificante e valeu a pena. “Nós viemos de Alto Alegre do Pindaré, fizemos mais de oito horas de viagem, porém valeu a pena, pois foi um momento muito especial”, afirma Geisa SIlva.



Durante entrevista ao O DIA, a família agradece a ajuda do repórter Tony Silva e do Major Audivan, que os levaram ao jogador. Agora, o pequeno irá em busca do seu próximo sonho: se tornar jogador do Flamengo.



Veja a entrevista:





Tony Silva, O DIA TV