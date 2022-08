Crianças de 3 anos podem se vacinar contra a covid-19 em Teresina a partir de hoje

A partir desta quarta-feira (24), as crianças de 3 anos de idade poderão se vacinar contra a covid-19 em Teresina. A informação foi divulgada pela Fundação Municipal de Saúde (FMS), que ampliou a vacinação contra o coronavírus na capital para o público menos de 5 anos. No momento, podem receber os imunizantes as crianças de 3 e de 4 anos. A vacina aplicada é a Coronavac.

As vacinas estão sendo disponibilizadas em nove postos. Confira abaixo os locais:

UBS Porto Alegre

UBS Parque Piauí

UBS Alto da Ressurreição

UBS Parque Poti

UBS Santa Isabel

UBS Cidade Jardim

UBS Santa Maria da Codipi

UBS Buenos Aires

Edifício Garagem do Teresina Shopping

Os postos de vacinação funcionam das 09h às 17h.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

“Estávamos apenas aguardando as doses e pedimos aos pais e responsáveis pelas crianças de três e quatro anos de idade para comparecerem aos nove postos de vacinação levando os documentos necessários”, pede o presidente da FMS, médico Gilberto Albuquerque.

É importante lembrar que para vacinar suas crianças, os pais ou responsáveis devem levar o documento da criança (CPF ou Cartão do SUS) e o cartão de vacina.

