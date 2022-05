Dentista é agredida por paciente durante atendimento em UBS no Água Mineral, em Teresina

Um cirurgiã-dentista foi agredida, nesta quinta-feira (28), dentro da Unidade Básica de Saúde (UBS) Francisca Trindade, no bairro Água Mineral, na Zona Norte de Teresina. A profissional estava atendendo a paciente quando houve um desentendimento.



Unidade Básica de Saúde (UBS) Francisca Trindade. Foto: Divulgação/FMS

De acordo com o Conselho Regional de Odontologia do Piauí (CRO-PI), a dentista foi agredida com um soco na região do tórax e foi xingada por outra mulher. Ela, que é concursada pela Fundação Municipal de Saúde (FMS), foi orientada a registrar um boletim de ocorrência.

O CRO-PI informou ainda que vai acompanhar o caso de perto para garantir a segurança da destina e que vai pedir mais segurança para os profissionais no exercício da profissão (leia a nota na íntegra abaixo:).

Ao Portal O Dia.com, a FMS informou que após a denúncia a profissional foi afastada das funções.

Veja a nota do CRO-PI na íntegra:

Após denunciar ter sofrido uma agressão física durante atendimento, o CRO-PI e o SOEPI acompanharam a Dra. S. A. M. S. no registro do Boletim de Ocorrência.

A cirurgiã dentista, que é concursada da Fundação Municipal de Saúde, foi agredida fisicamente por uma mulher enquanto exercia o seu trabalho na Unidade de Saúde Deputada Francisca Trindade, no bairro Água Mineral.

CRO PI e SOEPI continuarão acompanhando de perto o caso para garantir a segurança da cirurgiã dentista e pedir mais segurança para todos os profissionais da odontologia no exercício de sua profissão.

