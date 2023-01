Depredações e abandono comprometem imagens religiosas na Praça dos Orixás

Inaugurada com o intuito de reverenciar os ícones das religiões afro-brasileiras, a Praça dos Orixás hoje sofre o vandalismo, a depredação e a falta de manutenção. A equipe do Portal O Dia foi até o local nesta segunda-feira (16) e constatou que a maior parte das 12 imagens estão enferrujadas, com algumas sem pintura.

Imagens estão deterioradas e sofrem com o vandalismo e a falta de reparos. (Foto: Assis Fernandes / O DIA)

Imagens estão com bastante ferrugem. (Foto: Assis Fernandes / O DIA)



Um dos monumentos caiu e ainda não foi recolocado. (Foto: Assis Fernandes / O DIA)



Uma delas, inclusive chegou a cair na água da lagoa e teve que ser removida. Outras imagens estão danificadas pela ação de vândalos, que arrancaram parte da “vestimenta” de um dos orixás. Além das imagens, a placa inaugural da praça foi levada por vândalos e alguns bancos do local estão depredados. Como se não bastassem esses problemas, alguns pontos da praça estão com descarte irregular de lixo.

(Foto: Assis Fernandes / O DIA)

Ainda de acordo com moradores, o caminhão que recolhe o lixo passa no bairro três vezes na semana, sempre às segundas, quartas e sextas. A Praça dos Orixás é constantemente limpa, mas isso não impede que os demais moradores joguem lixo em local impróprio.



(Foto: Assis Fernandes / O DIA)



Os moradores que viram a inauguração da Praça dos Orixás e agora se deparam com a realidade de abandono e falta de reparos, se entristecem com a realidade. “Uma equipe da Prefeitura veio aí e pintaram umas colunas, as bases onde os bonecos ficam também foram pintados, só isso. Mas se não pintar as imagens é mesmo que nada. Nas imagens que é o mais importante, não fizeram nada”, disse Francimar Caldas, moradora da região.

Para os moradores, a solução poderia ser resolvida se a Prefeitura de Teresina instalasse uma lixeira suspensa, de modo que os lixo não ficasse no chão, favorecendo que animais rasguem e espalhem os resíduos. Um outro espaço da Prefeitura, que serve como local de apoio para ações na praça está abandonado e sofreu com a ação de vândalos. Os vidros estão quebrados e há pichações na estrutura.

(Foto: Assis Fernandes / O DIA)



A Praça dos Orixás, localizada no Parque Lagoas do Norte, zona Norte de Teresina, foi inaugurada pela Prefeitura de Teresina em novembro de 2017. A praça é o primeiro monumento público em homenagem às religiões e às culturas de matriz africana da Capital. Com um investimento de mais de R$ 500 mil, o local possui esculturas de dez orixás e três entidades representativas de Umbanda.

Outro lado

A reportagem do O DIA procurou a SAAD Norte. Segundo o órgão, a região da Praça dos Orixás, é de jurisdição da SAAD Centro que anunciou recentemente que “fará uma reforma da Praça dos Orixás, no Parque Lagoas do Norte, em Teresina. O superintendente Roncalli Filho, esteve no local acompanhando na quarta-feira (5) os arquitetos e engenheiros que fizeram um levantamento do que é necessário para realizar restauração e reforma na praça”.



