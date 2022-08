Dia D de Multivacinação acontece neste sábado em Teresina; veja programação

Acontece neste sábado (20) o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação, que tem o objetivo de atualizar o cartão de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Em Teresina, a campanha iniciou no dia 08 e segue até 09 de setembro. Amanhã, com o Dia D, as 24 Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Teresina estarão abertas para vacinação do público-alvo.



Confira abaixo a lista de UBS que funcionarão neste sábado (20) para a campanha de Multivacinação em Teresina:

UBS Santa Isabel

UBS Soinho

UBS Vila Bandeirante

UBS Vila do Avião

UBS São João

UBS Piçarreira

UBS Cecy Fortes

UBS Buenos Aires

UBS Poty Velho

UBS Nova Brasília

UBS Parque Brasil

UBS Santa Maria da Codipi

UBS Porto Alegre

UBS Parque Piauí

UBS Cristo Rei

UBS Saci

UBS Alegria

UBS Angelim

UBS Mario Rocchi

UBS Todos os Santos

UBS Alto da Ressurreição

UBS Renascença

UBS Carlos Alberto

UBS Atalaia

Os postos de saúde estarão abertos das 08h às 17h. Participam da campanha crianças com até 5 anos e adolescentes com até 15 anos de idade. A vacinação acontece sem necessidade de agendamento e os pais ou responsáveis devem levar o cartão de vacinação de suas crianças.

Fundação Municipal de Saúde