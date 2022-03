No Dia das Mulheres, durante evento em alusão à data, o presidente da Fundação Municipal da Saúde (FMS), Gilberto Albuquerque, realizou uma palestra às servidoras que acabou viralizando na internet devido às suas falas polêmicas. No vídeo, o presidente fala que “quem diz o tamanho da língua é quem vai chupar”. Segundo Gilberto, em pedido de desculpas que foi publicado nas redes sociais, a palestra se tratava sobre os ‘20 erros do beijo’.

“Qual é o tamanho da língua que vocês botam? Quem diz o tanto de língua que quer é quem vai chupar. Tem gente que bota a língua desse “tantinho”. E tem gente que bota tanta língua que sai do outro lado. Então vamos lá, botou a língua, espera quem ganha a língua ir lentamente chupando até chegar ao ponto que ele desejar”, diz o presidente durante a palestra.



Confira o vídeo:



Em vídeo de esclarecimento publicado na internet, o presidente da FMS explica que já realizou essa palestra inúmeras vezes, em diversas situações. “Eu fui convidado para falar sobre alterações hormonais, estresse na família, no trabalho, nos passeios, nas viagens do dia a dia. Eu realizo essa palestra em aulas da saudade, em encontros de casais, reuniões de empresas, treinamentos, e outras situações familiares. A palestra é sobre os 20 erros do beijo”.

De acordo com ele, o trecho foi divulgado na internet fora do contexto da palestra. “Isso não tem nada demais, só está fora do contexto. É uma palestra que dura em torno de 40 minutos que fala sobre os 20 principais erros que se pode cometer durante o beijo. Se alguém se sentiu ofendido de alguma maneira, eu peço minhas desculpas", explicou Gilberto Albuquerque.



Internautas criticam o ato

Nas redes sociais, internautas criticaram as falas de Gilberto Albuquerque. “Foi dessa forma ofensiva que o presidente da FMS deu "parabéns" pelo o Dia da Mulher”, afirmou uma pessoa no Instagram.



A palestra foi criticada, principalmente, por ter um viés sexista, visto que, no Dia Internacional da Mulher, um homem foi convidado a palestrar e falou sobre beijo de língua. Um tema pouco relevante diante de tantas pautas importantes a serem abordadas nesta data que marca uma luta contínua: a luta das mulheres.



Não é a primeira vez

Em Junho do ano passado, ao explicar a logística de horários para a vacinação contra a Covid-19, Gilberto Albuquerque disse que as mulheres seriam vacinadas pela manhã, porque deveriam voltar cedo para casa e fazerem o almoço.



As falas repercutiram negativamente nas redes sociais e, após repercussão, o gestor afirmou que falou em “tom de brincadeira” e pediu desculpas a quem se sentiu ofendido.



