Dia de Nossa Senhora da Conceição: veja o funcionamento do comércio durante o feriado

Na quinta-feira (8) é celebrado o Dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Teresina. Diante disso, o comércio, órgãos públicos, supermercados, shoppings e bancos da capital do Piauí funcionarão em horário diferenciado.



Bancos

Bancos e casas lotéricas estarão fechados na quinta-feira (8) devido ao feriado. O expediente retorna na sexta-feira (9), também em horário diferenciado, em decorrência do Jogo do Brasil que acontece às 12h. Os bancos funcionam das 9h às 11h e retornam o atendimento das 15h30 às 16h30.

Comércio

Como forma de incrementar as vendas de final de ano, os lojistas do Centro de Teresina e dos bairros funcionarão normalmente na quinta-feira (08). Segundo o Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas/PI), a expectativa é que os consumidores possam aproveitar o dia de folga para adiantar as compras de natal e ano novo.

Supermercados

As redes dos supermercados funcionarão em horário normal, de acordo com a franquia.

Todas as lojas do Carvalho Mercadão e Carvalho Super funcionarão normalmente durante a quinta-feira (8). Já o Mercado Extra, localizado na Avenida Barão de Gurguéia, funcionará no horário normal das 7h às 22h.

As unidades do Pão de Açúcar funcionarão normalmente. A loja da Frei Serafim funcionará das 7h às 20h. Já as lojas São Cristóvão e Jockey terão atendimento das 7h às 21h e a unidade localizada na Dom Severino funciona das 7h às 22h.

Shoppings

Os shoppings funcionarão em horário normal, entretanto, é preciso ficar atento ao tipo de serviço desejado. No Riverside, as lojas de varejo, estética, manutenção, imobiliária, entre outras, e os quiosques funcionam das 14h às 20h. A área de lazer estará aberta das 10h às 22h. Já os estabelecimentos de clínicas médicas e odontológicas funcionam das 8h às 18h.

O Shopping Rio Poty terá funcionamento normal das 10h às 22h

Prefeitura de Teresina

Em virtude do jogo da Seleção Brasileira pelas quartas de final, que ocorre na próxima sexta-feira (09), o Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, resolveu postergar o feriado de Nossa Senhora da Conceição de quinta para sexta, liberando os servidores do município no dia do jogo. Ou seja, na quinta-feira o expediente será normal nas repartições públicas municipais.

Governo do Estado do Piauí e Tribunal de Justiça do Piauí

A equipe de reportagem do O DIA procurou os órgãos do governo do Estado para obter informações sobre o funcionamento no feriado, uma vez que o mesmo foi postergado de quinta para sexta-feira. No entanto, até o fechamento desta matéria, não obteve retorno.

