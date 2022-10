Dia dos comerciários: veja o funcionamento de lojas e supermercados na segunda-feira (24)

As lojas do Centro e dos bairros de Teresina estarão fechadas nesta segunda-feira (24), devido ao Dia dos Comerciários, comemorado anualmente na penúltima segunda-feira do mês de outubro. A informação é do Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas).



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Além das lojas, alguns supermercados também deverão fechar na data. Confira abaixo:

Pão de Açúcar

As unidades do Pão de Açúcar localizadas na avenida Frei Serafim, Dom Severino, nos bairros São Cristóvão e Jockey não funcionarão. As atividades retornam normalmente na terça-feira, dia 25.

Mercado Extra

O Mercado Extra, localizado na avenida Barão de Gurgueia, também não abrirá na data. O atendimento ao público será retomado na terça-feira, dia 25.

Assaí Atacadista



As lojas do Assaí Atacadista no estado terão funcionamento diferenciado. As unidades de Teresina e Parnaíba estarão fechadas. Já a unidade Assaí Picos funcionará normalmente das 7h às 22h.

Riverside Shopping

No Riverside Shopping, as lojas e supermercados estarão fechados. Já a praça de alimentação deve funcionar das 10h às 22h, a academia de 05h30min às 23h, a padaria de 7h às 22h e clínicas e consultórios de 09h às 18h.

Teresina Shopping

Na segunda-feira, as lojas e o supermercado do Teresina Shopping estarão fechados. O espaço família funcionará das 12h às 20h, as lojas de alimentação, cafeterias e parque funcionarão das 10h às 22h e a academia funcionará das 8h às 14h.

Matéria em construção.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no