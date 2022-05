Dia dos Namorados: saiba como enviar sua história de amor para a O Dia TV

Para comemorar o Dia dos Namorados, os telespectadores da O Dia TV (Canal 23.1) podem enviar vídeos para a campanha em homenagem a data. Não esqueça de mandar junto com o vídeo seu nome, o nome do namorado/namorada e onde você mora.



Para participar, grave um vídeo de dois minutos com o aparelho na horizontal falando como conheceu o seu parceiro/parceira e envie para número (86) 99911-2111 até o próxima terça-feira (31). A sua história de amor pode inspirar outros casais e vai ser contada no programa Bom Dia News, apresentado por Vanusa Coelho. A nossa produção vai entrar em contato o mais rápido possível com você. Portanto, participe!

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no