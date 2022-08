Divulgada lista de convocados para próxima fase do concurso para Procurador de Teresina

Foi divulgado no Diário Oficial do Município (DOM) do último dia 18 a lista de candidatos convocados para o concurso público da Procuradoria Geral do Município de Teresina. O processo visa o preenchimento de seis vagas para procurador do município de Teresina e 20 para fiscal de serviços públicos.

Foram 56 candidato(s) selecionados para a próxima fase, na opção ampla e outros 13 candidatos, que disputam na vaga para deficientes. Confira neste link a lista dos selecionados.

As provas objetivas para os cargos de procurador e fiscal de serviços públicos já foram realizadas. Os candidatos deverão apresentar os títulos acontece em dias diferentes. O concurso esteve suspenso desde março de 2020 devido à crise sanitária da pandemia da Covid-19.

