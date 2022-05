Dr. Pessoa desiste de indicar primeira-dama e nomeia assistente social para assumir Semest

O Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, nomeou Maria do Socorro Bento Neta para assumir o cargo de secretária municipal de Economia Solidária (Semest). A nomeação está publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira, dia 19 de maio. Ela era chefe de gabinete da Semcaspi e foi exonerada para assumir o novo posto na Semest.

Socorro Bento Neta assume a vaga deixada por Gessy Fonseca, que foi exonerada do cargo no dia 28 de março. Apesar da exoneração, Gessy só deixou o cargo no dia 31 de março. De acordo com o DOM, a ex-secretária da pasta pediu o afastamento.

Procurada pela reportagem do Portal O Dia, a empresária confirmou que o pedido se deu por conta do desejo dela de disputar as eleições em outubro pelo Partido Social Cristão (PSC). Ela confirmou também que vai tentar o Governo do Estado neste ano.

Após investigação por nepotismo, Dr. Pessoa cancelou posse de esposa na Semest

Após uma grande repercussão negativa e denúncias do Portal O Dia, o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, cancelou a posse de sua própria esposa, a enfermeira Samara Conceição, na Secretaria Municipal de Economia Solidária.

Investigado por nepotismo, após empregar vários familiares no primeiro escalão da gestão, o prefeito teria sido orientado por aliados políticos e secretários a anular a indicação para evitar o desgaste público.

Secretaria tem baixo orçamento

Mantida nesta gestão para acomodar a ex-candidata a Prefeitura de Teresina, Gessy Fonseca, a Secretaria Municipal de Economia Solidária tem um dos menores orçamentos para 2022. A peça aprovada em 2021 apresentou a previsão de apenas R$ 6,97 milhões de orçamento para este ano.

