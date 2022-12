Em mensagem de Natal, Dom Jacinto Brito pede paz e fortalecimento de laços familiares

No Natal, a comunidade cristã celebra o nascimento de Jesus, o Deus Eterno que escolheu fazer-se menino para trazer salvação. É nesta época, que a Igreja se reúne em torno da Palavra de Deus e declara a fé no Verbo Encarnado, que viveu em nosso meio para resgatar a humanidade decaída pelo pecado.



O arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito, externa em mensagem aos fiéis que o Natal é tempo de esperança e alegria com o nascimento do Filho de Deus. “Deus nos deu o seu Filho anunciando aos homens que Ele traz a paz. Hoje, temos vivido um período difícil com focos de tensão entre as nações, representando uma terceira guerra mundial, como o Santo Padre Francisco costuma dizer. Nada melhor para um momento como esse do que o anúncio da paz”, destaca.



Leia também: Arquidiocese divulga programação das missas de natal nas paróquias de Teresina

Em seu próprio nascimento em Belém, Jesus nasce em uma estrebaria juntamente com José e Maria, como uma criança pequena e indefesa, para desmontar todos os projetos de ódio e de vingança com a sua inocência. De acordo com o arcebispo, a época também é propícia para fortalecer os laços com os familiares, tomando consciência de que o Sagrado Batismo faz de todos irmãos.

(Foto: Divulgação/Arquidiocese de Teresina)

“Deus deu ao seu Filho uma família para que ele pudesse ter o apoio masculino e o apoio feminino, e assim crescer em uma verdadeira família onde seus dons humanos pudessem crescer com a sabedoria divina de que Ele era peculiar. É importante que aproveitemos este momento para fortalecer os laços com nossos familiares, não importando os laços sanguíneos, assim como irmãos a partir do Sagrado Batismo”, finaliza.

Para bem viver esse tempo de paz, esperança e renovação, as paróquias da Arquidiocese de Teresina prepararam uma programação especial para os dias 24 e 25 de dezembro. Os horários das celebrações podem ser conferidos nos canais de comunicação de cada comunidade ou no site: http://arquidiocesedeteresina.org.br/.

Dom Jacinto Brito presidirá missa solene da noite do Natal do Senhor no dia 24 de dezembro, às 21h, na Catedral de Nossa Senhora das Dores, localizada na Praça Saraiva (Centro de Teresina). Todos os cristãos são convidados a celebrar o Natal, exaltando o nascimento do Salvador.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da Arquidiocese de Teresina