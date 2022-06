Em três meses, Semcaspi registrou 45 casos de abuso sexual de crianças e adolescentes

Somente nos três primeiros meses deste ano, a Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (Semcaspi) registrou 45 denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes na Capital. Os números apontam um aumento de 55% desse tipo de denúncia em relação ao mesmo período de 2021, quando 29 casos foram notificados.



Os dados da Gerência de Direitos Humanos da Semcaspi (GDH) revelam ainda que, no primeiro trimestre deste ano, o abuso sexual ficou em quarto lugar no ranking das violações de direitos humanos, perdendo apenas para Negligência, com 212 casos; Privação de acesso ao Serviço Público, com 59; e Violência Física, com 47. De janeiro a dezembro de 2021, foram 185 denúncias de abuso sexual infanto-juvenil para a rede de proteção municipal.

Em Teresina, as denúncias podem ser feitas nos conselhos tutelares de cada região (veja os telefones ao final desta matéria), além da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), localizada na Rua Dr. Otto Tito, número 327, bairro Redenção, ao lado do HUT. O Disque 100 também é outra forma de denunciar.

Foto: Márcia Gabriele/Semcaspi

De acordo com o Allan Cavalcante, secretário da Semcaspi, a rede de proteção atua para evitar as ocorrências, informando e conscientizando os públicos, mas também quando o direito da criança já foi violado.

“Nossas crianças e adolescentes precisam deste olhar atento em prol de proteção. A Semcaspi, em todas as unidades, seja CRAS, Centros de Convivência, Casas de Acolhimento, Centro-Dia, CREAS, e com os mais diversos públicos, tem trabalhado temáticas que esclarecem sobre direitos e deveres. Todos os meses desenvolvemos ações envolvendo uma temática, informando aos nossos públicos, inclusive, sobre as formas de denunciar as violações. A formalização das denúncias é importante para evitar a subnotificação de casos e muito mais que isso, proteger crianças e adolescentes, que já estão em situação de violação”, ressaltou.

Segundo Eduardo Aguiar, secretário executivo da Semcaspi, além de trabalhar as temáticas com os públicos, a Semcaspi atua no recebimento destas denúncias, principalmente, com os conselhos tutelares e CREAS.

“Nos CRAS, com seus serviços oferecidos, atuamos na prevenção, com informações e empoderamento dos nossos assistidos, já nos Conselhos Tutelares e nos CREAS recebemos as denúncias, quando a violação aconteceu. Os serviços dessa rede de proteção da Semcaspi, seja da Assistência Social ou das Políticas Integradas, se conectam diante das ocorrências e de seus encaminhamentos necessários. Os públicos assistidos são acompanhados com: a proteção social básica, atendimentos que direcionam aos serviços e programas sociais, e com a proteção social especial, que requer um atendimento mais intensificado e de acolhimento nas nossas unidades”, explicou.

Atualmente, Teresina conta com cinco conselhos tutelares e a meta é criar mais duas unidades nas zonas Leste e Sul.

FORMAS DE DENÚNCIA

I Conselho Tutelar (Zona Centro/Norte) - 3215-9313/99490-7886

II Conselho Tutelar (Zona Sudeste) - 3215-9360/99460-3138

III Conselho Tutelar (Zona Sul) - 3227-6714/99454-2102

IV Conselho Tutelar (Zona Leste) - 3233-8841/99470-0654

V Conselho Tutelar (Zona Norte) - 99404-1192

DPCA - (86) 3216-2676