Encontro de Folguedos 2022 encerra neste fim de semana com oito atrações; confira

O Encontro Nacional dos Folguedos encerra neste fim de semana (27 e 28) com atrações oito atrações musicais na Vila Olímpica do Albertão. O evento começou no último dia 23 e reuniu milhares de pessoas na zona Sul de Teresina. O encontro já é tradicional no calendário cultural do Piauí, e contou com shows musicais, apresentações de grupos de manifestações folclóricas, como bumba meu boi, reisado, capoeira, quadrilhas, além de barracas de comidas típicas.

Há mais de 40 anos, o Encontro Nacional de Folguedos do Piauí é palco de grandes manifestações culturais do estado e do brasil. Desde 1974, a história e consolidação estiveram associadas ao fortalecimento das manifestações folclóricas piauienses.

Para o coordenador de comunicação do estado, Allisson Bacelar, o evento é uma oportunidade para destacar e fazer com que o piauiense conheça o que existe no Piauí. "O festival tem a intenção de fortalecer todas as características e potencialidades que temos na área cultural. São riquezas que precisamos destacar e mostrar ao piauiense. Teremos atrações locais, nacionais, e cada um vai poder ir lá conferir, participar e também se divertir”.

“É o momento para prestigiar várias atividades culturais, que são desempenhadas e realizados no estado, em um só local, em um grande festival, que é o Folguedos", destacou Allisson.

Confira a programação do fim de semana:

27/08 – Sábado

João Pisada

Superid

Iohanes

Canários do Reino

28/08 – Domingo

Cajú Pinga Fogo

Luketa

Mara Pavanelly

Jeruilson e Forró de Latada

