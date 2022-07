Enem 2022: Inep abre inscrições para interessados em trabalhar como fiscais no exame

Foi dado início ao processo de seleção dos profissionais que integrarão a Rede Nacional de Certificadores (RNC) do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. Os certificadores ficarão responsáveis por fiscalizar, in loco, a aplicação das provas do Enem que este ano será nos dias 13 e 20 de novembro. As inscrições vão até o dia 22 de julho.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), podem concorrer a uma das vagas de certificadores os servidores públicos do Poder Executivo Federal ou docente das redes públicas de ensino estaduais e municipais em exercício da docência em 2022.

É preciso ainda não possuir cônjuge, companheiro ou parentes de até terceiro grau inscritos no exame. No ato de inscrição o candidato poderá escolher até três cidades ou sub-regiões de atuação. Os docentes devem preencher a declaração de docência disponível no Sistema RNC, informando nome, CPF, matrícula, cargo que ocupa, secretaria de Educação a que está vinculado, nome da escola em que atua, turnos, número de turmas e carga horária total.

Resultados e capacitação

Segundo o Inep, os profissionais selecionados serão divulgados em setembro no Sistema RNC. Quem tiver o nome na lista deverá participar do curso a distância promovido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), por meio do qual serão instruídos a respeito dos procedimentos, normas e critérios técnicos da RNC.

Os colaboradores serão considerados aptos a atuar como certificadores somente após serem aprovados no curso com, no mínimo, 70% de aproveitamento. Entre outras funções, os convocados pelo Inep serão responsáveis por registrar as informações da aplicação do Enem 2022 em sistema eletrônico e comunicar ao Inep possíveis ocorrências identificadas.

