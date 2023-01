Falta de estrutura e teto esburacado prejudicam comerciantes em mercado no Nova Teresina

Comerciantes estão acumulando prejuízos devido à falta de estrutura do mercado público localizado no bairro Nova Teresina, localizado na zona Norte da Capital. Um vídeo gravado pelos próprios comerciantes viralizou nas redes sociais no último final de semana após mostrar a situação do teto do mercado, que está repleto de buracos e com os alicerces enferrujados. (Veja o vídeo ao final desta matéria)



Foto: Assis Fernandes/O Dia

De acordo com o comerciante Humberto Magno, que possui um açougue no local, o mercado não passa por reformas desde a sua inauguração há mais de uma década. Segundo ele, vários feirantes desistiram de frequentar o mercado por conta da falta de estrutura, em especial os problemas com o teto, e só retornam ao local após o período chuvoso.

Fotos: Assis Fernandes/O Dia





“Algumas feirantes desistiram de vir porque quando chove não tem como ficar aqui. Se chover, molha tudo. Sem contar a estrutura que não tem. Quando o mercado foi inaugurado haviam vários balcões pra colocar mercadoria, torneiras, e foi tudo roubado. Os banheiros hoje só existem porque eu mandei reformar, troquei as portas e os sanitários. A prefeitura nunca veio ver como está a estrutura para tentar resolver”, afirmou o comerciante.

Com a situação de abandono, feirantes e clientes resolveram fazer um abaixo-assinado para solicitar uma reforma para o espaço. O documento já conta com mais de 50 assinaturas. Para a comerciante Paloma Karollyne, entre os maiores problemas do local estão a falta de limpeza do espaço e falta de acessibilidade para pessoas com deficiência.

Foto: Assis Fernandes/O Dia



“Eu mesma capino aqui toda semana. A prefeitura só limpa na avenida. Se a gente não limpar o mercado, fica tudo sujo. A gente já teve até gente morando aqui no mercado, porque a situação era de total abandono. Até mesmo essas colunas foi a gente que pintou, as lâmpadas foi a gente que colocou. Tudo sai do nosso bolso. Sem contar a falta de acessibilidade, se um cadeirante precisar vir aqui para comprar alguma coisa, não consegue subir as escadas”, alerta a moradora.

A reportagem do Portal O DIA entrou em contato com a Prefeitura de Teresina, por meio da Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas (SAAD Norte), que informou que tomou conhecimento da situação do mercado do bairro Aroeiras através do vídeo produzido pelos moradores, na zona Norte da Capital.

“O órgão comunica que enviará uma equipe técnica da sua Gerência de Obras ao local, com o objetivo de levantar informações e discutir soluções imediatas para evitar que os comerciantes e frequentadores do local passem por mais transtornos”, comunicou.





É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no