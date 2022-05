Famílias desabrigadas pelas chuvas em Teresina podem ser transferidas para ginásios

Cerca de 35 famílias que estão vivendo em escolas municipais de Teresina poderão ser transferidas para o Centro de Convivência Parque Wall Ferraz e o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU Norte). A informação foi divulgada pelo secretário da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (Semcaspi), Allan Cavalcante, nesta segunda-feira (25).



Segundo ele, a medida visa a desocupação de três escolas que, atualmente, acolhem as famílias que vivem em áreas de risco e devem retomar das aulas presenciais na Capital.

“Nós temos hoje dois espaços que estamos conversando com as famílias para elas serem deslocadas [sic]. São eles: o Centro de Convivência Parque Wall Ferraz e o CEU Norte. Vale ressaltar que esses dois espaços não são como se as pessoas estivessem nas suas casas, eles são improvisados. A gente tem trabalhado para que o impacto seja o menor possível. Com certeza vai ter um desconforto aqui e ali, mas estamos trabalhando para que ele seja o mínimo possível”, disse.

Foto: Assis Fernandes/ODIA

Segundo a Semcaspi, as escolas que devem ser desocupadas são: Escola Municipal Minha Casa, que abriga quatro famílias; Escola Municipal Nova Brasil, com 18 famílias; e Escola Municipal Domingos Afonso Mafrense, com 13 famílias. Atualmente, a Prefeitura de Teresina disponibilizou sete prédios para acolher as famílias, que viviam em áreas de risco.

“Nós estamos atualizando esses atendimentos mensalmente com cestas básicas, kit limpeza, higiene pessoal e o kit acolhimento. Estamos também atendendo todas as famílias que estão no programa Cidade Solidária com o valor de R$ 300. A prefeitura paga mais de R$ 200 mil [total disponibilizado para atender todos os inscritos] por mês para essas famílias ficaram em alugueis solidários ou casas de parentes”, esclareceu.

Ainda segundo o gestor, a transferência das famílias para os novos abrigos tem ocorrido por meio de diálogos. E ainda não há previsão para que elas retornem para suas residências.

“Tem sido através do diálogo, bom senso e respeito. A prefeitura tem buscado recursos para que o problema seja resolvido ainda esse ano. Infelizmente, o governo do estado não tem ajudado. Seja por meio de recursos, construção de casas e outros problemas”, finalizou.

Em nota, a Semcaspi explicou que “apresentou algumas opções de acolhimento e tem dialogado com as famílias sobre a necessidade de haver a mudança de prédios para que as aulas ocorram normalmente. No entanto, reforça que todo este procedimento será feito em comum acordo com as famílias, dando a estrutura necessária para tal acolhimento”.

Leia a nota da Semcaspi na íntegra:

A Semcaspi aponta que, das 776 famílias que viviam em áreas de risco, 604 já estão inseridas no Cidade Solidária, programa que oferece R$300 à família que acolhe e os kits (acolhimento, limpeza e higiene) e cestas básicas dadas, mensalmente, para as famílias acolhidas. Vale salientar que as famílias que viviam em áreas de risco ainda podem ser inseridas no Programa Cidade Solidária.

