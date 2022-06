Feriado de Corpus Christi: veja o que abre e fecha nesta quinta-feira em Teresina

O Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas) divulgou que nesta quinta-feira (16), feriado de Corpus Christi, as lojas do Centro e dos bairros estarão fechadas. A partir de sexta (17), as lojas reabrem normalmente e funcionarão até às 18h.

Sobre o funcionamento dos bancos, a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) informou que não haverá atendimento nas agências bancárias no feriado. Na sexta-feira (17), o atendimento ao público nas agências volta a ocorrer normalmente. As áreas de autoatendimento ficarão disponíveis todos os dias para os clientes, assim como os canais digitais e remotos de atendimento (internet e mobile banking).

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estarão fechadas na quinta e sexta-feira. A central telefônica 135 também não funcionará no feriado de quinta-feira para atendimento, mas será possível navegar pelos serviços automatizados, nas opções do menu inicial na Unidade de Resposta Audível.

Os parques da capital, como o Parque da Cidade, Parque da Cidadania, Parque Encontro dos Rios, entre outros, estarão com funcionamento normal. A Prefeitura de Teresina, por sua vez, decretou ponto facultativo na sexta-feira (17).

(Foto: Arquivo O DIA)

SHOPPINGS

Shopping Rio Poty: Funcionamento normal no feriado, das 10h às 22h.

Riverside: Funcionará em horário especial

Lojas e quiosques – 14h às 20h

Praça de alimentação e Parque Infantil – 10h às 22h

Academia – 8h às 14h

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no