Final de semana em Teresina é marcado por mortes; três pessoas são executadas

O final de semana em Teresina foi marcado por violência e insegurança. A Polícia Militar registrou, pelo menos, três homicídios em diferentes zonas da cidade.

No sábado (01), dois jovens foram encontrados sem vida na zona sudeste da capital. Uma das vítimas, de 27 anos, foi identificada como Jonathan Leandro. O jovem foi executado na Quadra 343, bairro Dirceu II, quando estava chegando na casa do pai e morreu ainda no local. Segundo informações preliminares, dois indivíduos em uma motocicleta efetuaram os disparos.

Já a outra vítima foi identificada como Francisco Wesley, de apenas 22 anos. O jovem foi encontrado morto no bairro Novo Horizonte, também na região do Grande Dirceu. Francisco estava sentado na frente de casa quando começou a ser baleado. O mesmo chegou a correr e entrar dentro da residência, mas veio a óbito no quintal.



A zona Norte de Teresina também registrou uma morte neste final de semana. Por volta das 5h30m deste domingo, um rapaz de 21 anos, identificado como Rômulo Francisco, foi encontrado morto próximo a Lagoas do Norte. A vítima continha diversas perfurações de arma de fogo. A Polícia Militar ainda desconhece a dinâmica do crime.



