Flávio Bolsonaro adia visita a Teresina

A presidente do Partido Liberal (PL) no Piauí, Samantha Cavalca, comunicou neste sábado (02) que o evento que contaria com a presença do senador Flávio Bolsonaro foi adiado "para data a ser confirmada em breve". O filho do Presidente da República, Jair Bolsonaro, desembarcaria hoje em Teresina, onde participaria de dois eventos junto à militância da sigla e a cúpula do PL no Estado. Flávio abrirá na capital a sua caravana pelo Nordeste do Piauí.

Foto: Divulgação/PL

Em uma rede social, Samantha disse que a estrutura já estava montada para receber Flávio. Ela garantiu que as pessoas que fizeram as inscrições antecipadas para o evento terão prioridade na nova data. O motivo do adiamento do evento não foi divulgado.

"Já estava tudo montado: palco, decoração, espaço, telões de led… Eventos em outros estados também foram adiados, mas serão todos remarcados. E claro que as mais de 2000 mil pessoas, que fizeram sua inscrição antecipada, terão prioridade na nova data!", escreveu.

Historicamente dominado por governos de esquerda, o Nordeste foi a região que impôs a pior derrota de Bolsonaro no Brasil. O território é visto pelos Bolsonaristas como um ponto a ser conquistado, na cúpula do governo de Bolsonaro pastas importantes são governadas por nordestinos como a Casa Civil, governada por Ciro Nogueira, a saúde comandada pelo paraibano Marcelo Queiroga, a Defesa, que tem o cearense Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira são alguns exemplos.

De acordo com o PL, o senador carioca participaria de uma “motociata” em Teresina e, em seguida, se reuniria com militantes e dirigentes do partido .

