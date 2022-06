FMS amplia postos para vacinação contra a covid-19 no sábado (25)

Diante do aumento da demanda pela vacina contra a covid-19, a Fundação Municipal de Saúde (FMS) amplia o número de postos de vacinação abertos neste sábado (25). Além do Teresina Shopping, serão abertos os terminais do Parque Piauí e Buenos Aires, além das salas voltadas para crianças no Hospital Universitário e cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS).



A sala do Teresina Shopping e dos terminais de drive thru funcionam das 9h às 17h. Nestes locais, serão recebidos adolescentes e adultos, que podem receber primeira, segunda e terceira dose ou primeiro reforço (para pessoas a partir dos 12 anos), além da quarta dose (segundo reforço) para pessoas de 18 anos e mais.



(Foto: Divulgação/FMS)

“Para ter direito à terceira ou quarta dose, é preciso ter um intervalo mínimo de quatro meses da dose anterior”, reforça a coordenadora da campanha de vacinação em Teresina, Emanuelle Dias.



Também no sábado (25), das 9h às 17h, será disponibilizada uma sala de vacina no HU. O local será exclusivo para vacinação de crianças, tanto primeira quanto segunda dose. A vacinação infantil estará disponível ainda nas UBS do Parque Piauí, Porto Alegre, Santa Maria da Codipi, Santa Isabel e Renascença, que funcionam sábado (25) e domingo (26), das 7h às 19h.



No momento da imunização é necessário apresentar um documento de identificação com foto, CPF ou cartão do SUS e o cartão de vacina.



Agendamento

A FMS também abre hoje (23), às 18h, vagas de agendamento para vacinação na próxima semana, por meio do endereço http://vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br/ . As vagas serão para a terceira dose (primeiro reforço) da população de 12 anos e mais.



“Neste momento de aumento de casos de Covid, reforçamos a importância de se completar o esquema vacinal, por isso pedimos a todos que estão com doses atrasadas que procurem tomar as doses restantes”, reforça o presidente da FMS Gilberto Albuquerque.



Programação – Vacina covid-19

Postos de vacinação – Sábado (25) das 9h às 17h



Locais: Teresina Shopping (edifício garagem, estacionamento do G3), Terminal do Parque Piauí, Terminal do Buenos Aires

Públicos:



1ª dose – 12 anos e mais

2ª dose – 12 anos e mais

3ª dose (primeiro reforço) – 12 anos e mais

4ª dose (segundo reforço) – 18 anos e mais

Local: Hospital Universitário

Público: 1ª e 2ª dose – crianças de 5 a 11 anos

UBS – Sábado (25) e domingo (26) das 7h às 19h

Locais: UBS Parque Piauí, UBS Porto Alegre, UBS Santa Maria da Codipi, UBS Santa Isabel, UBS Renascença



1ª e 2ª dose – crianças de 5 a 11 anos

Outras vacinas do calendário vacinal

Com informações da FMS