FMS disponibiliza pontos de vacinação no sábado e domingo em Teresina; confira

Neste fim de semana, a Fundação Municipal de Saúde (FMS) vai disponibilizar postos de vacinação na capital. Serão sete locais no sábado (04) e cinco no domingo (05), que estarão imunizando contra a covid-19, influenza (gripe), sarampo e outras doenças. Durante o sábado (04), das 9h às 17h, a FMS mantém um posto no Teresina Shopping.

O local será destinado para adolescentes e adultos que precisam receber a vacina da covid-19, sendo primeira, segunda e terceira dose (para pessoas a partir dos 12 anos), além do primeiro e segundo reforço (para pessoas de 18 anos e mais). Além disso, será ofertada a vacina da gripe para todos os grupos prioritários que têm direito ao imunizante. Outro local disponível no sábado (04) será o Hospital Universitário, que recebe crianças de cinco a 11 anos de idade para a vacinação contra a Covid. Assim como no Teresina Shopping, o horário de funcionamento da sala é das 9h às 17h.

Além destes locais, no sábado (04) e domingo (05) cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS) estarão abertas das 7h às 19h. Nestes locais, será ofertada não apenas a vacina contra a covid infantil, como também a vacina do sarampo (para crianças de 6 meses a menores de 5 anos), gripe (para todos os grupos prioritários) e também outras vacinas do calendário de imunização.

Segundo a coordenadora das campanhas de vacinação da FMS, Emanuelle Dias, o objetivo é dar uma oportunidade para as pessoas pertencentes aos públicos alvos que não têm disponibilidade durante a semana possam garantir suas doses. Para receber a vacina é necessário apresentar um documento de identificação com foto, CPF ou cartão do SUS e o cartão de vacina. Grupos profissionais com direito à vacina da gripe devem apresentar um documento que comprove seu vínculo profissional, e pessoas com comorbidades devem apresentar um laudo médico comprovando sua condição.

“Lembramos ainda que, no caso das crianças e adolescentes, eles devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis, manifestando sua concordância com a vacinação”, ressalta Emanuelle Dias.

Programação de vacinação – 04.06.2022

Local: Teresina Shopping – Edifício Garagem G3 - 9h às 17h

- Covid 1ª dose (12 anos ou mais)

- Covid 2ª dose com a vacina respectiva da primeira dose aplicada (12 anos e mais)

- Covid 1º reforço (12 anos e mais)

- Covid 2º reforço (18 anos e mais)

- Gripe (grupos prioritários)

Local: Hospital Universitário - 9h às 17h

- Covid 1ª e 2ª dose - crianças de 5 a 11 anos

Local: UBS Parque Piauí, UBS Porto Alegre, UBS Parque Brasil, UBS Santa Isabel, UBS Renascença

Fins de semana - 7h às 19h

- Covid 1ª e 2ª dose - crianças de 5 a 11 anos

- Gripe - Grupos prioritários

- Sarampo - Crianças de 6 meses a menores de 5 anos

- Outras vacinas do calendário infantil e adulto.

Grupos com direito à vacina contra a gripe:

- Crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias)

- Trabalhadores da saúde

- Gestantes

- Puérperas

- Professores do ensino básico e superior

- Idosos com 60 anos e mais

- Pessoas com deficiência permanente

- Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

- Profissionais das forças de segurança e salvamento

- Profissionais das forças armadas

- Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e longo curso

- Caminhoneiros.

