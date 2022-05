Golpistas se passam por médico do HUT para pedir dinheiro a famílias de pacientes

Uma nova modalidade de golpe está sendo aplicada em Teresina. Desta vez, golpistas estão se passando por médicos do Hospital de Urgência de Teresina (HUT) para pedir dinheiro para familiares de pacientes da unidade de saúde.

A direção do HUT recebeu várias denuncias nos últimos dias de que ligações foram feitas por um homem que se identificou como Marcelo, que seria médico, e cobrou valores para a realização de cirurgias de pacientes internados na UTI do hospital.

Leia também: Hanseníase: carreta percorrerá cinco cidade do Piauí fazendo diagnósticos gratuitos

O diretor-geral do HUT, Fábio Marcos, explicou que o hospital não realiza cobranças pelos serviços de saúde. “O serviço do SUS tem como princípio básico a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. É uma instituição pública que não cobra qualquer valor, todo serviço prestado no hospital é gratuito”, afirmou.

Foto: Arquivo O Dia

Já a coordenadora da UTI geral adulto, Sílvia Alcântara, disse que o HUT realiza contato com familiares através de ligações, mas não pede valores financeiros para os procedimentos por consulta, exame, cirurgia, internação ou medicamento.

“Infelizmente os golpistas utilizam o telefone, ligam ou mandam mensagem usando nome de profissionais do HUT pra solicitar dinheiro das pessoas tentando se aproveitar do momento de fragilidade dos parentes de pacientes para ter sucesso no golpe”, afirmou.

O HUT pede que as famílias vítimas do golpe realizem denúncias para a Polícia Civil e na Ouvidoria do hospital ou pelo telefone: (86) 99562-6683 ou pelo e-mail: [email protected]

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações do HUT