Homem é preso em moto com restrição de roubo em frente a Batalhão da PM no Dirceu

Um homem foi preso nesta sexta-feira (02) na região do Grande Dirceu, na Zona Sudeste de Teresina, com uma motocicleta com restrição de roubo e furto. Segundo a Polícia Militar, o suspeito mora na frente do 8º Batalhão.



De acordo com o sargento Ivonaldo, do 8º BPM, o homem - que não tive a identidade revelada - já conhecido pela polícia por praticar assaltos. Ele foi detido após denúncias anônimas.

"Os populares denunciaram que estava estava circulando com essa motocicleta roubada. Esse individuo já é conhecido da polícia e mora na frente do 8º Batalhão. Após a abordagem, ficou constato que a moto era roubada", disse.

O homem foi preso na porta de casa e conduzido à Central de Flagrantes de Teresina para os procedimentos cabíveis. Ele vai responder por receptação.

