Instituto aborda ansiedade e estresse nas escolas em curso gratuito para professores

Em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), o Instituto Península está disponibilizando para professores de todo o Brasil um curso gratuito com foco em situações de estresse e ansiedade em alunos nas escolas. A formação on-line disponibiliza ferramentas para lidar com os desafios da volta às aulas presenciais, com o objetivo de melhorar aprendizagem de estudantes.

A iniciativa tem como foco a diminuição dos aos índices elevados de ansiedade, estresse e sintomas de depressão entre jovens, apontados por pesquisas nacionais e internacionais na volta às aulas presenciais.

São 40h de aula com materiais que abordam novas formas criativas e práticas para os docentes fortalecerem os laços com os estudantes. Os interessados podem fazer o cadastro no curso pelo site Vivescer. Aqueles que concluírem terão certificação do Instituto Singularidades. Além disso, todo o material utilizado e disponível vai ao encontro das diretrizes da BNCC e do Novo Ensino Médio.

Dentre as ferramentas apresentadas e trabalhadas no curso estão os Diários de Aprendizagem, rodas de escuta e Feedback construtivo. As ações podem ser aplicadas por professores de todas as disciplinas. A iniciativa promove a cultura do acolhimento, termo popular no meio da educação, mas que muitas vezes fica apenas no campo da teoria.

A formação é oferecida para auxiliar professores nesse momento em que 20% dos jovens estão sofrendo de ansiedade nas escolas, segundo pesquisa publicada na revista científica da Associação Médica Americana, que ouviu 80 mil crianças de todo o mundo.

Também visa ajudar no retorno das aulas presenciais, quando muitos alunos e professores presenciaram crises de ansiedade e estresse nas salas de aula de várias escolas espalhadas pelo Brasil, como em São Paulo, onde o Mapeamento das Competências Socioemocionais indicou que sete a cada dez alunos da rede estadual apresentam sintomas de depressão.

