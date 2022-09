Intermed lança edital para seleção de prestadores em ressonância e outros exames

A Intermed, operadora de plano de saúde do Sistema Unimed Teresina, abriu nesta segunda-feira (05), seleção para prestadores de serviço em ressonância e outros exames de imagem. Os interessados devem enviar propostas para operadora de plano de saúde até o dia 15 de setembro de 2022.



Para concorrer, os prestadores devem possuir capacidade técnica e operacional para realizar os serviços com conhecimento científico, tecnológico e de qualidade, além de estar habilitados com equipamentos modernos, pessoal especializado e com capacidade disponível para realizar todos os tipos de serviços cadastrados.

As inscrições com as propostas devem pode ser entregues de forma presencial na sede da operadora Intermed, localizada na Rua Amapá, nº 65, bairro Ilhotas, no horário de 09h às 12h, ou de forma virtual por meio do e-mail [email protected]

O modelo de carta-proposta, edital completo e demais anexos podem ser acessados no site da Intermed: www.intermed-pi.com.br





