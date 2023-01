IPMT convoca servidores inativos e pensionistas para realizar Prova de Vida

A Prefeitura de Teresina anunciou nesta quarta-feira (04/01) o retorno da Prova de Vida do Instituto de Previdência dos Servidores de Teresina (IPMT) para servidores inativos e pensionistas, medida que estava suspensa desde o início da pandemia de Covid-19. Dos 6.500 servidores inativos e pensionistas, apenas 455 precisarão realizar a comprovação de vida (veja a lista).

O procedimento foi remodelado e será realizado por meio de vídeo conferência ou por meio de visita técnica com assistente social. Um cronograma com três etapas foi publicado pelo IMPT. Os convocados terão até o dia 13 de janeiro para solicitar o agendamento da Prova de Vida.

O Presidente do IPMT, Kennedy Glauber, defendeu a realização da Prova de Vida ao afirmar que o procedimento colabora para o bom funcionamento da Previdência Municipal.



“Entendemos que esse procedimento também é crucial para a boa gestão do Fundo de Previdência. Estamos satisfeitos também pela possibilidade de utilizarmos esse novo modelo de prova de vida, que além do atendimento presencial, utilizará o cruzamento de banco de dados para otimização do trabalho”, disse.

A Prova de Vida será realizada em três etapas:

Etapa 1 – Divulgação e convocação dos servidores relacionados para realização da prova de vida, no dia 04/01/2023;

Etapa 2 – Aos convocados, no prazo de 09/01 a 13/02/2023, deverão solicitar o agendamento da Prova de Vida por e-mail, conforme instruções contidas no site do IPMT;

Etapa 3 – A partir de 09/01/2023, com o recebimento do e-mail e documentos anexados, o IPMT em até 10 dias úteis irá realizar o agendamento da Prova de Vida, a qual será realizada por videoconferência.

