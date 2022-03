IPTU 2022: imposto em Teresina terá reajuste de 10,42% e começa a ser pago em junho

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Teresina vai ter um reajuste de 10,42% em 2022. O decreto com índice de aumento foi publicado no Diário Oficial do Município. Segundo a prefeitura, a atualização corresponde à variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referente ao período de janeiro a dezembro do ano passado. O reajuste de 2021, por exemplo, foi de 4,23%.



Ao contribuinte que pagar o IPTU em cota única será concedido desconto de 7% (sete por cento) sobre o valor integral do imposto. Os boletos de cobrança do IPTU 2022 só começarão a ser distribuídos a no começo de junho e o prazo para pagamento (vencimento) da primeira parcela e para quem for pagar a cota única é dia 30 do mesmo mês.

Caso o contribuinte não receba o boleto ou queira antecipar o pagamento do IPTU 2021, poderá emitir a segunda via no site da Prefeitura de Teresina ou comparecer a uma das Centrais de Atendimento ao Público - CAP Centro ou CAP Leste. Já aqueles que não puderem pagar a cota única, podem dividir o IPTU em seis parcelas. Em maio, o carnê on-line já estará disponível no site da prefeitura.

