Julho Amarelo: Teresina já registrou 642 casos de hepatite viral nos últimos 5 anos

Teresina já registrou 642 casos notificados de hepatites virais nos últimos cinco anos. O dado é do Sistema Nacional de Atendimentos Médicos (SINAM), vinculado ao Ministério da Saúde, e acende um alerta nas autoridades locais para a necessidade de prevenção e da identificação de eventuais casos. A média é de cerca de 128 casos de hepatite por ano na capital piauiense. A maioria deles são hepatites agudas sintomáticas relacionadas ao vírus A e B.



É justamente no sentido de prevenir e combater este tipo de doença que Teresina intensificará as ações da campanha Julho Amarelo. Serão realizadas palestrar e haverá um aumento das testagens para as Hepatites B e C em instituições privadas e públicas. “Pessoas com sinais e sintomas de hepatite também devem procurar as Unidades Básicas de Saúde onde estão sendo intensificadas as testagens, além da vacinação contra a Hepatite B”, lembra a diretora de Vigilância em Saúde da FMS, a médica Amariles Borba.



A médica Amariles Borba é diretora de Vigilância em Saúde da FMS - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Ela explica que as hepatites virais são um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. É uma doença que atinge o fígado causando alterações leves, moderadas ou graves no órgão. A maior dificuldade do tratamento é que na maioria das vezes, são infecções silenciosas que não apresentam sintomas.

Dos cinco tipos de hepatite, dois se manifestam de forma aguda e não se tornam doenças crônicas porque o sistema imunológico elimina o vírus do organismo depois da crise. São as hepatites tipo A e E. Já as hepatites do tipo B, C, D e E podem se tornar crônicas e pedem mais atenção dos órgãos de saúde.



Foto: Reprodução/Agência Brasil

Sintomas

Os sintomas das hepatites virais agudas são inespecíficos e incluem falta de apetite, náusea, diarreia ou raramente constipação, febre baixa, dor de cabeça, mal-estar, modificações do paladar e/ou olfato, mialgia, fotofobia, desconforto abdominal, urticária, dor em articulações e, às vezes, icterícia.

Na fase da icterícia, em geral ocorre diminuição dos sintomas. A urina apresenta coloração escura e o baço tende a aumentar. Após o desaparecimento da icterícia, a sensação de bem-estar volta progressivamente e a recuperação acontece após algumas semanas, mas a fraqueza e o cansaço podem persistir por alguns meses.

