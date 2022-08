Lula no Piauí: ex-presidente chega a Teresina sob forte esquema de segurança

ATUALIZAÇÃO

O avião com o ex-presidente Lula posou na capital por volta de 11h30. Sob forte escolta da Polícia Federal e da segurança pessoal, o candidato a presidência foi recepcionado por integrantes do Partido dos Trabalhadores e do MDB no Piauí, incluindo a governadora do Piauí, Regina Sousa, os candidatos a governador e vice-governador, Rafael Fonteles e Themístocles Filho, o candidato ao Senado e ex-governador Wellington Dias, a deputada federal Rejane Dias, o senador Marcelo Castro e o presidente estadual do PT, João de Deus.

Foto: Roberta Aline/Ccom

Devido ao forte esquema de segurança, o ex-presidente saiu diretamente do avião para um carro blindado e seguiu em comitiva para um almoço em um hotel da capital. Logo depois, Lula se reúne com os candidatos ao Governo do Estado Rafael Fonteles, e ao Senado, Wellington Dias, e partirá para a zona Leste de Teresina onde discursará para simpatizantes no início da noite.

Foto: Roberta Aline/Ccom



Em entrevista ao O DIA, o presidente estadual do PT, João de Deus, informou que o partido espera um público de cerca de 50 mil pessoas no evento que acontece a partir das 18h na Arena do Povo.

Matéria original

Dezenas de manifestantes se concentraram na manhã desta quarta-feira (03) em frente ao Aeroporto de Teresina Senador Petrônio Portela, em protesto contra a visita do ex-presidente e candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Com cartazes com escritos como “Fora Lula”, “Fora PT” “Time do Calote” e “O Piauí é contra a corrupção” os manifestantes se posicionaram próximo ao portão de saída da comitiva do ex-presidente.

(Foto: Nathália Amaral / O DIA)

Aguarde mais informações...

Confira o vídeo:

