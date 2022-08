Lula no Piauí: trânsito na avenida Presidente Kennedy passa por mudanças; veja rotas

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) orienta os condutores que precisam trafegar pela avenida Presidente Kennedy, nas proximidades do Terminal do Zoobotânico, na zona Leste de Teresina, que evitem esta rota devido ao evento de cunho político que será realizado no local. O evento acontece, nesta quarta-feira (3), a partir das 18h.

A partir das 14h, cerca de 20 agentes da Strans estarão no local para auxiliar os condutores, pedestres, ciclistas e garantir o fluxo de veículos dos moradores, da população e de todos que precisam trafegar pela região da zona Leste.

Lula no Piauí: ex-presidente chega a Teresina sob forte esquema de segurança

Lideranças comunitárias ligadas a Firmino Filho declaram apoio a Rafael e Wellington

Após oficialização do PCO, Lourdes Melo será candidata pela nona vez seguida COMO FICAM AS ROTAS

A gerente de operações e fiscalização de trânsito da Strans, Carla Sales, sugere que os condutores busquem outras rotas como a Ponte da Primavera e evitem a avenida Dom Severino, no cruzamento com a avenida Presidente Kennedy, por conta do grande fluxo neste trecho, devido ao evento que será realizado na Arena do Povo, nesta tarde e noite. “Em virtude da chegada e participação de um dos candidatos à presidência da república no evento, a organização estima que cerca de quarenta mil pessoas compareçam ao local, por isso estaremos dando total apoio aos condutores que trafegarem pela avenida Presidente Kennedy, as três vias estarão liberadas, sentido Sul-Norte e Norte-Sul, a partir das 14h, nossos agentes estarão posicionados, para dar fluidez ao trânsito”, afirma. A Strans ainda reforça que a avenida Presidente Kennedy não será interditada, estando liberadas as três vias nos dois sentidos, Centro e bairros, que não será interditada em nenhum horário.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

STRANS