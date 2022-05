Mães do Sistema Unimed Teresina emocionam com histórias de vida

O Sistema Unimed Teresina, que inclui o plano de saúde Intermed, reuniu um time especial de mães para contar suas histórias e a relação com a maternidade. O encontro faz parte das ações do sistema para celebrar o Dia das Mães.



As colaboradoras Jordânia Viana, nutricionista do Hospital Unimed Ilhotas; Luciany Braga, assistente social do Hospital Unimed Primavera; Rosângela Valadão, enfermeira auditora da Operadora Unimed Teresina e Marliane Anchieta do Nascimento, auxiliar de serviços da Clínica Intermed, contaram sobre os desafios que envolve ser mãe. As quatro têm em comum o amor incondicional pelos filhos e histórias de persistência, superação, dedicação e abnegação.

Foto: Divulgação/Ascom

Jordânia Viana sempre soube que seria mãe. Mesmo depois de seguidos abortos espontâneos, ela nunca desistiu de realizar seu sonho. Hoje, ela tem dois filhos: João Gabriel e José Pedro. Ao nascer, o mais novo, João Gabriel, teve complicações e ficou na UTI por um mês. Hoje é uma criança linda, forte e saudável. "Eu não tenho palavras pra descrever essa manhã de fortes emoções relembrando essa jornada até a realização do meu sonho".

A Luciany Braga também é mãe de duas filhas (Natália e Bárbara), e largou tudo para cuidar de uma delas, que teve diagnóstico de lúpus e precisou ficar internada por muitos meses lutando pela vida e à espera de um transplante. “Foram momentos difíceis, porém nós superamos juntas e hoje podemos celebrar essa data tão especial”.

A enfermeira Rosângela Valadão, não podia engravidar, mas o sonho de ser mãe foi realizado por meio da adoção. “Não gerei, mas Deus permitiu que eu fosse mãe de outro jeito. Dou amor, carinho e cuido todos os dias. Hoje sou feliz e realizada como mãe da Yasmine Valadão”.

Foto: Divulgação/Ascom

A Marliane Anchieta sempre foi muito apegada às duas filhas, Ana Alice e Ana Beatriz, especialmente à mais nova. Por isso, quando precisou sair de casa para trabalhar, teve receio de se distanciar das filhas. Há um ano, ela se separou do marido e, pensando na comodidade e segurança das filhas, preferiu deixá-las com o ex. “Todas as decisões que eu tomo na minha vida são pensando no melhor para as minhas filhas. Por elas, sou capaz de tudo”, declarou.

Você pode se emocionar e conhecer mais detalhes dessas histórias de puro amor, nas redes sociais da Unimed Teresina e Intermed, a partir deste sábado.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no