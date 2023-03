Um outdoor localizado na rua Higino Cunha, no bairro Ilhotas, zona Sul de Teresina, chamou a atenção de quem passou pelo local nesta quarta-feira (15). Com a frase “Bairro Ilhotas pede socorro”, o outdoor, que foi colocado por moradores, reivindica segurança após diversos assaltos na região.

“Decidimos fazer uma "vaquinha" para dar maior visibilidade para essa questão. A gente queria apenas que as autoridades olhassem para esse quesito segurança, porque eu acredito que não é só uma fragilidade do bairro Ilhotas, é uma fragilidade de toda a sociedade piauiense. Queremos ter essa sensação de segurança novamente, de poder pelo menos sair de casa para buscar um filho da escola e voltar para casa”, explica o advogado e morador do bairro Ilhotas, José Luís de Melo.

Moradores do bairro Ilhotas pedem segurança em outdoor após vários assaltos (Foto: Reprodução)

Os moradores pedem que haja um policiamento mais ostensivo na região, tendo em vista que muitos já foram vítimas de furtos e assaltos. “Faz pouco mais de seis meses que fui assaltado. Três pessoas em um corolla de cor branca me pararam e me botaram no chão. Eu tive a consciência de passar todos os pertences e não reagir. No caso do meu pai foi diferente. Ele teve até uma atitude precipitada de bater na arma do assaltante e poderia ter alguma consequência mais grave”, conta o advogado.

Sobre o assunto, a Polícia Militar do Piauí (PM-PI) informou que o batalhão policial responsável pelo bairro Ilhotas enviará equipes para reforçar o policiamento, com o objetivo de coibir práticas criminosas no local em destaque. “A Polícia Militar do Piauí informa que o DGO (Departamento Geral de Operações) reuniu nesta semana os comandantes de batalhões e frisou a intensificação do policiamento ostensivo, com destaque para essas regiões que há reclamações”, diz PM-PI.

A Delegacia Geral de Polícia Civil, por sua vez, afirmou que, desde o início de março deste ano, ocorreu uma mudança na titularidade da 6ª Delegacia de Polícia de Teresina, onde o Delegado Odilo Sena assumiu o comando. “A nova gestão da unidade foi orientada a focar em investigações relacionadas a crimes patrimoniais, conforme diretrizes definidas pela SSP-PI, atuando de forma integrada com demais forças de segurança. A equipe daquela distrital também contará com apoio da Gerência de Polícia Metropolitana nas ações de combate à criminalidade”, disse coronel José Avelá Pereira Costa.

Edna Maciel/ O DIA TV

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no