Carro perde o freio e invade bar no bairro Três Andares

O motorista de um carro do modelo Gol perdeu o controle do veículo e invadiu um bar localizado no cruzamento das avenidas Gil Martins e Celso Pinheiro, no bairro Três Andares, zona Sul de Teresina. O acidente aconteceu por volta das 18h desta quinta-feira (16).

Segundo o proprietário do estabelecimento atingido, o motorista afirmou que o carro ficou sem freio e, por isso, perdeu o controle do veículo, capotando em seguida. Foto: Reprodução Um vídeo gravado poucos minutos após o acidente mostra o momento em que o motorista é retirado por populares de dentro do veículo. "Graças a um livramento divino, ninguém se machucou e apenas danos materiais foram causados", informou a administração do bar pelas redes sociais, acrescentando que o dono do veículo se responsabilizou em arcar com todos os prejuízos causados no acidente. Devido ao ocorrido, o bar permaneceu fechado na quinta-feira e só retornará o atendimento ao público nesta sexta-feira (17).

