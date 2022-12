Motoristas e cobradores paralisam atividades e reivindicam pagamentos em Teresina

Motoristas e cobradores do transporte público de Teresina paralisaram as atividades na manhã desta quinta-feira (22) em protesto pelo atraso no pagamento da segunda quinzena do salário dos trabalhadores do sistema. O ato deve durar pelo menos 2h, segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários do Piauí (Sintetro), que organizou a manifestação.

(Foto: Arquivo / O DIA)

O não pagamento do salário já havia sido alertado pelo Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina (SETUT). Parte dos ônibus ficaram nos próprios terminais, sem seguir viagem. Já outros veículos estão parados na Praça da Bandeira, centro da Capital em protesto. A paralisação ocorre em plena às vésperas de natal, que demanda grande volume de ônibus especialmente ao Centro, para as compras natalinas.

(Foto: Arquivo O DIA)



O impasse com a Prefeitura segue devido à quebra de compromissos contratuais, envolvendo questões de subsídios mensais, como gratuidades de passagens, estudantes, integração e diferença entre tarifa técnica e tarifa praticadas, que chega a quase R$ 5 milhões/mês. O Sintetro destaca que a paralisação de hoje pode se repetir caso o problema não seja resolvido.

Confira a nota da Strans à imprensa:

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (STRANS) informa sobre os valores já repassados aos consórcios que operam o sistema do transporte público de Teresina que, desde o mês de fevereiro do ano de 2022, mensalmente, foram repassados cerca de R$ 1 milhão e 200 mil até o mês de setembro, além disso, desde abril de 2022 até outubro deste ano, houve um complemento financeiro de mais R$ 850 mil, totalizando mais de R$ 2 milhões de reais.

Nos meses de outubro e novembro, foram destinados para os consórcios mais de R$ 8 milhões, sendo parte desse valor referente ao aporte do idoso do governo federal. Vale ressaltar que a Prefeitura Municipal de Teresina antecipou o valor da parcela desse aporte do mês de dezembro para novembro, para que os consórcios pudessem efetuar o pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários, ou seja, só no ano de 2022, foram injetados, aproximadamente, R$ 24 milhões no sistema de transporte público de Teresina.

